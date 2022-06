Vavassori-Tiafoe in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2022

(Di sabato 25 giugno 2022) Andreasfiderà Francesal primo turno di. Il tennista azzurro ha superato brillantemente le qualificazioni, battendo gli avversari a suon di discese a rete e centrando il primo main draw slam della sua carriera. Il sorteggio non gli ha sorriso particolarmente visto che al debutto troverà l’ostico. Accreditato della testa di serie numero 23, lo statunitense ha raggiunto due volte il terzo turno sui prati londinesi e lo scorso anno ha anche sconfitto Stefanos Tsitsipas. In questo, tuttavia, ha perso entrambi i match disputati sull’erba.partirà ovviamente sfavorito, ma si godrà comunque quest’esperienza unica e tenterà di giocarsi le sue carte. PROGRAMMA, DATE E ORARI IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in ...

Ramos - Vinolas (SPA) 27 giugno Etcheverry (ARG) Humbert (FRA) 27 giugno Goffin (BEL) (Q) Albot (MOL) 27 giugno (31) Baez (ARG) Daniel (JAP) 27 giugno (23) Tiafoe (USA) (Q) Vavassori (ITA) 27 giugno. Parlando del resto della truppa tricolore, Andrea Vavassori affronterà Frances Tiafoe, Lorenzo Sonego giocherà contro Denis Kudla (sfida già vista nei sedicesimi del Queen's con successo dello statunitense). E' stato effettuato il sorteggio del primo turno del torneo ATP di tennis di Wimbledon sull'erba che si disputerà dal 27 Giugno al 10 Luglio 2022. Sorteggio azzurro in generale non fortunato che si conclude con Fognini-Griekspoor, Vavassori-Tiafoe, Musetti-Fritz e Sonego-Kudla.