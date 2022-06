Ultime Notizie – Caronte con caldo record per almeno altri 10 giorni (Di sabato 25 giugno 2022) Una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni. Caronte sembra voler dominare la scena italiana per almeno altri 10 giorni, soprattutto al Centro-Sud sembra non avere rivali. L’anticiclone africano ribattezzato Caronte ci sta traghettando, da giorni, verso un caldo infernale: al Sud ed in Sardegna abbiamo già toccato i 42-44°C all’ombra, ma il termometro salirà in modo repentino ancora, e anche sul resto dell’Italia. Le mappe meteorologiche indicano un’isoterma prevista di 28°C a 1500 metri sulla Sardegna tra domenica sera e lunedì, riportando al suolo tale valore, in un contesto torrido, potremo avere ancora 43-44°C diffusi. Non si escludono valori più alti, con picchi di 45°C, ma a preoccupare è il fatto che questa lingua infuocata invaderà il Centro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni.sembra voler dominare la scena italiana per10, soprattutto al Centro-Sud sembra non avere rivali. L’anticiclone africano ribattezzatoci sta traghettando, da, verso uninfernale: al Sud ed in Sardegna abbiamo già toccato i 42-44°C all’ombra, ma il termometro salirà in modo repentino ancora, e anche sul resto dell’Italia. Le mappe meteorologiche indicano un’isoterma prevista di 28°C a 1500 metri sulla Sardegna tra domenica sera e lunedì, riportando al suolo tale valore, in un contesto torrido, potremo avere ancora 43-44°C diffusi. Non si escludono valori più alti, con picchi di 45°C, ma a preoccupare è il fatto che questa lingua infuocata invaderà il Centro ...

