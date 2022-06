Ucraina, Zelensky: “Riprenderemo tutte le nostre città” (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “Riavremo tutte le nostre città: Severodonetsk, Donetsk, Luhansk. Le riavremo tutte”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento video serale, in cui ha ammesso la difficoltà della gestione della guerra con la Russia. “Questa fase della guerra è spiritualmente difficile, emotivamente difficile: non abbiamo la sensazione che durerà a lungo”, ha affermato, spiegando che non è possibile sapere “quanti altri colpi, perdite e sforzi saranno necessari prima di vedere la vittoria all’orizzonte”. Zelensky ha rinnovato la richiesta di armamenti, sottolineando che “i moderni sistemi di difesa aerea di cui dispongono i nostri partner non dovrebbero essere nei campi di addestramento o in deposito, ma in Ucraina, dove sono necessari ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – “Riavremole: Severodonetsk, Donetsk, Luhansk. Le riavremo”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyrnel suo intervento video serale, in cui ha ammesso la difficoltà della gestione della guerra con la Russia. “Questa fase della guerra è spiritualmente difficile, emotivamente difficile: non abbiamo la sensazione che durerà a lungo”, ha affermato, spiegando che non è possibile sapere “quanti altri colpi, perdite e sforzi saranno necessari prima di vedere la vittoria all’orizzonte”.ha rinnovato la richiesta di armamenti, sottolineando che “i moderni sistemi di difesa aerea di cui dispongono i nostri partner non dovrebbero essere nei campi di addestramento o in deposito, ma in, dove sono necessari ...

