Ucraina | 007 Kiev | “Svolta ad agosto | torneremo ai confini del 1991”

Assicurando che "l'tornerà ai suoi confini del 1991. Non ci saranno altri scenari e non ne stiamo considerando altri. Prima della fine dell'anno i combattimenti attivi diminuiranno ..."Tutti diciamo tutti: l'ha ottenuto lo status di candidato all'Ue, ma dovremmo dire: l'si è guadagnata lo status di candidato all'UE " commenta il presidente Zelensky su Telegram - . ...La ritirata da Severodonetsk è stata "tattica e organizzata, il nostro comando ha deciso di raggrupparsi su nuove posizioni". Lo ha detto il capo dell'intelligence militare ucraino Kyrylo Budanov in u ...Il comando russo a inizio giugno ha ruotato alti ufficiali operativi e cambiato l'andamento della guerra. Il generale è stato accusato in patria di ...