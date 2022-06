Trofeo Shalom, il resoconto della seconda giornata del torneo (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiresoconto 2^ giornata 37° Trofeo Shalom Tabacchi Collarile Cup 2^ giornata GIRONE B NAZIONALE LEGA PRO – U.S. AVELLINO 1912 = 2 – 0 Vittoria all’inglese per la Nazionale Lega Pro che con una gara attenta fa sua l’intera posta in palio. Due reti, una per tempo, per la squadra allenata da mister Arrigoni che consentono agli azzurrini di presentarsi allo scontro finale con la Juve Stabia dove si giocherà l’ingresso alla finale del 37esimo Trofeo Shalom. Non sfigura l’U.S. Avellino che con le sue giocate in contropiede riesce ad impensierire più di una volta il portiere Galassi attento in più di un occasione. Sblocca la gara Capozzi che al 34esimo del primo tempo trasforma magistralmente un calcio di rigore da egli stesso guadagnato. Il raddoppio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti2^37°Tabacchi Collarile Cup 2^GIRONE B NAZIONALE LEGA PRO – U.S. AVELLINO 1912 = 2 – 0 Vittoria all’inglese per la Nazionale Lega Pro che con una gara attenta fa sua l’intera posta in palio. Due reti, una per tempo, per la squadra allenata da mister Arrigoni che consentono agli azzurrini di presentarsi allo scontro finale con la Juve Stabia dove si giocherà l’ingresso alla finale del 37esimo. Non sfigura l’U.S. Avellino che con le sue giocate in contropiede riesce ad impensierire più di una volta il portiere Galassi attento in più di un occasione. Sblocca la gara Capozzi che al 34esimo del primo tempo trasforma magistralmente un calcio di rigore da egli stesso guadagnato. Il raddoppio ...

