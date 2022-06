Traffico Roma del 25-06-2022 ore 18:30 (Di sabato 25 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera dalla redazione zona Eur rallentamenti verso il centro in via Cristoforo Colombo per un incidente all’altezza di viale Europa la polizia locale segnala poi un secondo incidente in via di Torre Spaccata in prossimità di via Giovanni Battista peltechian regolari al momento gli spostamenti sul raccordo è in tangenziale a San Pietro Alle 18:30 Papa Francesco presiederà la messa in occasione del decimo incontro mondiale delle famiglie non si escludono ripercussioni nell’area circostante il Vaticano soprattutto sul lungotevere Stasera invece a Piazza del Popolo nuova serata del team Summer Kids 2022 con le divisioni e di numerosi artisti possibili disagi per il Traffico di zona la linea 119 è limitata fino a piazza Barberini a chiudere lo sciopero nazionale di 24 ore del ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera dalla redazione zona Eur rallentamenti verso il centro in via Cristoforo Colombo per un incidente all’altezza di viale Europa la polizia locale segnala poi un secondo incidente in via di Torre Spaccata in prossimità di via Giovanni Battista peltechian regolari al momento gli spostamenti sul raccordo è in tangenziale a San Pietro Alle 18:30 Papa Francesco presiederà la messa in occasione del decimo incontro mondiale delle famiglie non si escludono ripercussioni nell’area circostante il Vaticano soprattutto sul lungotevere Stasera invece a Piazza del Popolo nuova serata del team Summer Kidscon le divisioni e di numerosi artisti possibili disagi per ildi zona la linea 119 è limitata fino a piazza Barberini a chiudere lo sciopero nazionale di 24 ore del ...

Pubblicità

LuiMa831 : @fravella74 Eh sì il traffico di Roma ?? - kilmoremp : @GuidoCrosetto pensa un po da chi avranno imparato:' L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato in app… - Paulinecharbon3 : RT @visit_lazio: Il borgo di #OstiaAntica si trova a poca distanza dal @parcostiantica. La sua posizione era assai favorevole per il contro… - VAIstradeanas : 16:59 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - ClaudioPiNdArO : Roma nord continuerà ad impazzire di #traffico in cambio della promessa della #Metro forse tra dieci anni in cambio… -