Traffico Roma del 25-06-2022 ore 13:30 (Di sabato 25 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma buon sabato da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sulla Pontina Traffico in uscita da Roma abbiamo rallentamenti tra lei e Tor de’ Cenci sull’Appia rallentamenti tra Ciampino e castelli poco comunque il Traffico in queste ore scarso complessivamente regolare dentro Roma ma comunque attenzione incidenti Zona Cinecittà sul viale Togliatti in zona Talenti tra via Cecchi e via Ugo Ojetti fuori Roma invece un incidente all’infernetto in via Manuel De Faia a San Pietro nel pomeriggio Papa Francesco l’incontro mondiale con le famiglie non si escludono ripercussioni nell’area circostante a Piazza del Popolo oggi nuova serata con il team Summer hits concerti di numerosi cantanti artisti i dettagli di queste altre ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdebuon sabato da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sulla Pontinain uscita daabbiamo rallentamenti tra lei e Tor de’ Cenci sull’Appia rallentamenti tra Ciampino e castelli poco comunque ilin queste ore scarso complessivamente regolare dentroma comunque attenzione incidenti Zona Cinecittà sul viale Togliatti in zona Talenti tra via Cecchi e via Ugo Ojetti fuoriinvece un incidente all’infernetto in via Manuel De Faia a San Pietro nel pomeriggio Papa Francesco l’incontro mondiale con le famiglie non si escludono ripercussioni nell’area circostante a Piazza del Popolo oggi nuova serata con il team Summer hits concerti di numerosi cantanti artisti i dettagli di queste altre ...

Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato in viale Trastevere e via Latina - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso in viale Vaticano - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in viale Trastevere e via Latina - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in viale Vaticano - rep_roma : Stretta contro il traffico, da novembre via 35 mila auto dall'area verde. Ztl, dal 2024 si entra a pagamento [aggio… -