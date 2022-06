Sparatoria in discoteca di Oslo: due morti. "E' un attacco terroristico" (Di sabato 25 giugno 2022) Due persone sono state uccise in una Sparatoria avvenuta in una discoteca di Oslo. La Sparatoria è avvenuta in un locale frequentato da gay, particolarmente affollato in questi giorni in cui si sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) Due persone sono state uccise in unaavvenuta in unadi. Laè avvenuta in un locale frequentato da gay, particolarmente affollato in questi giorni in cui si sta ...

