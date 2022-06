Sampdoria | Askildsen ha chiesto la cessione | le ultime

(Di sabato 25 giugno 2022) In casaè pronta una rivoluzione sul mercato e tra le uscite ci sarebbe ancheche avrebbelaLapotrebbe subire una vera e propria rivoluzione nel mercato estivo. Diversi i giocatori in uscita e in entrata la società farà operazioni in prestito. Tra i partenti ancheche avrebbelaai blucerchiati. Sul centrocampista gli occhi dello Spezia da tempo interessato al giocatore. Lo scrive Il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : La situazione mercato in casa #Sampdoria: #Askildsen avrebbe chiesto la cessione ?? - SampNews24 : Calciomercato Sampdoria, Askildsen chiede la cessione: le alternative -

Samp News 24

In casaè pronta una rivoluzione sul mercato e tra le uscite ci sarebbe ancheche avrebbe chiesto la cessione Lapotrebbe subire una vera e propria rivoluzione nel mercato estivo. Diversi i giocatori in uscita e in entrata la società farà operazioni in ...Dallanon arriverà il dirigente Osti , che avrebbe potuto portare con sè il centrocampistae l'attaccante Bonazzoli . La rescissione di Motta resta ancora aleatoria, in uscita ... Calciomercato Sampdoria, Askildsen chiede la cessione: le alternative La Sampdoria e Albin Ekdal non hanno ancora trovato un punto di incontro: differenza tra domanda e offerta, dubbi sulle condizioni fisiche Se per Fabio Quagliarella e Tomas Rincon non sembrano esserci ...Kristoffer Askildsen vuole più spazio e chiede la cessione alla Sampdoria: tutte le alternative per il centrocampista Il dado è tratto. Nel summit di Giulianova sono state delineate le strategie di me ...