Salernitana, Djuric addio: 'Tante notizie false, vado via per differenza di vedute' (Di sabato 25 giugno 2022) Milan Djuric lascia la Salernitana, lo conferma direttamente il giocatore sui propri social: “La mia priorità è stata se... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 giugno 2022) Milanlascia la, lo conferma direttamente il giocatore sui propri social: “La mia priorità è stata se...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, accordo con #Pirola, ora si cerca l'accordo con l'@Inter. #Djuric prende tempo c… - iamtobiade : RT @DiMarzio: . @OfficialUSS1919, il saluto di #Djuric dopo quattro anni con la maglia granata - DiMarzio : . @OfficialUSS1919, il saluto di #Djuric dopo quattro anni con la maglia granata - sportli26181512 : Salernitana, Djuric addio: 'Tante notizie false, vado via per differenza di vedute': Milan Djuric lascia la Salerni… - LeBombeDiVlad : ?? #Salernitana, #Djuric annuncia l’addio: “Ho sempre voluto continuare con questa maglia, ma le cose si fanno in d… -