Quando John Turturro attaccò Michael Bay sul set di Transformers (Di sabato 25 giugno 2022) Transformers - La vendetta del caduto è il secondo capitolo della saga dedicata agli Autobot, che portò l'attore John Turturro a piangere durante una delle riprese Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 giugno 2022)- La vendetta del caduto è il secondo capitolo della saga dedicata agli Autobot, che portò l'attorea piangere durante una delle riprese

Pubblicità

angelatlombardo : @___John_Smith__ @ifiglidellaRiv @Nicola23453287 @Dimauro1957Di No assolutamente. Certe condizioni non si possono n… - orsatti63 : @nataliacavalli Sulle teche Rai credo che ci sia. Foà era formidabile. Il cattivo perfetto. A dirla tutta a me veni… - chiaralp2 : Ozzy Osbourne ed Elton John,con la bellissima Ordinary Man,che quando l'ascolto mi fa tanto pensare ad Alan Rickman <3 <3 #Manchi <3 - john_keat_s : io quando mi chiedono di uscire - blakshadowgirl : RT @gerri232: 'Quando un pensiero ti domina lo ritrovi espresso dappertutto, lo annusi perfino nel vento.' Thomas Mann #6Giugno ??????????… -