Pos obbligatorio per commercianti e studi professionali, ecco cosa cambia dal 30 giugno (Di sabato 25 giugno 2022) Ancora cinque giorni e poi entrerà in vigore la nuova regola sui pagamenti elettronici . Entro il 30 giugno, infatti, commercianti e studi professionali (dagli artigiani come falegnami , fabbri e ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 25 giugno 2022) Ancora cinque giorni e poi entrerà in vigore la nuova regola sui pagamenti elettronici . Entro il 30, infatti,(dagli artigiani come falegnami , fabbri e ...

Pubblicità

infoitinterno : Pos obbligatorio per commercianti e studi professionali, ecco cosa cambia dal 30 giugno - Max77567843 : @ProfDraghi pos obbligatorio per tutti??? I gondolieri intascano ancora carta sonante che si aggira attorno dai 800… - IperMario : RT @borsainside: Nessun rinvio a questo giro: l'1 luglio il #pos diventa obbligatorio #fisco - IperMario : POS VeraMente OBBLIGATORIO fra pochi giorni Obblighi, multe, limiti - FedericoFaller1 : RT @itsmeback_: POS obbligatorio dal 30 giugno Doppia sanzione per negozi, esercenti e liberi professionisti che si sottrarranno al pagamen… -