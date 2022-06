(Di sabato 25 giugno 2022) Aidiin corso a Budapest Gregorionei 1500libero. Il 27enne carpigiano si impone con il tempo di 14’32?80, nuovo primato. Alle sue spalle lo statunitense Robert Finke (14’36?70) e il tedesco Florian Wellbrock (14’36?94). Perè il quarto titolo mondiale in carriera, il terzo nella sua distanza prediletta che nel 2016 gli ha anche regalato il titolo olimpico. “L’ altro giorno ero super deluso dopo gli 800, perché sapevo di essere in forma,volevo dare una dimostrazione, andare forte e penso di avercela fatta. Io amo nuotare e non farei altro, però quando perdi ti chiedi dove stai sbagliando.mi sono detto “dai tutto, piuttosto muori in“. Così ...

Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Paltrinieri trionfa nei 1.500 stile ai mondiali di nuoto: oro e record europeo. “Oggi ero disposto a morire in vasca”… - fattoquotidiano : Paltrinieri trionfa nei 1.500 stile ai mondiali di nuoto: oro e record europeo. “Oggi ero disposto a morire in vasc… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ORO E RECORD EUROPEO?? ???????Gregorio Paltrinieri trionfa nei 1500 stile libero ai Mondiali di Budapest cancellando così l… - MassyConlay1 : RT @tvdellosport: ORO E RECORD EUROPEO?? ???????Gregorio Paltrinieri trionfa nei 1500 stile libero ai Mondiali di Budapest cancellando così l… - SiccardiCarlo : RT @tvdellosport: ORO E RECORD EUROPEO?? ???????Gregorio Paltrinieri trionfa nei 1500 stile libero ai Mondiali di Budapest cancellando così l… -

Fanpage.it

Gli altri avversari sono disorientati, Wellbrock, Romanchuk (qui battuto danel 2017) ...dei 1500 dove aveva trionfato l'ultima volta nel 2017 e col record anche dei campionatisull'...Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero oro nel sincro duo libero Budapest (Ungheria), 25 giugno 2022 - Capolavoro di Gregoriochenella finale dei 1500 metri stile libero e firma il nuovo record europeo ai Mondiali di nuoto di Budapest. Gara dominata da 'Super Greg' , in testa dall'inizio alla fine. ... La rivincita di Paltrinieri, trionfa e si vendica di un affronto: “Ma come si permettono” Gregorio Paltrinieri con una prova eccezionale ha conquistato la medaglia d'oro nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto. Primato europeo per Greg, ma soprattutto la nona gioia per la squadra ...Budapest, 25 giu. - "L' altro giorno ero super deluso dopo gli 800, perché sapevo di essere in forma, oggi volevo dare una dimostrazione, andare forte e penso d ...