Pagelle Mondiali nuoto | la 4×100 pennella capolavori | Paltrinieri dipinge un quadro da fuoriclasse

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022)25 giugno GREGORIO10 – Leggendario. Tutti pensavamo dopo il quarto posto negli 800 stile libero che le sue chance di medaglia nei 1500 stile libero fossero limitate. E invece lui ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, con una prova sensazione nei 1500 stile libero con record europeo e primato dei campionati, nuotando fino a 1475 metri al di sotto del limite mondiale di Sun Yang. Semplicemente strepitoso, sottolineando il terzo oro mondiale in questa specialità e il quarto in totale nella sua carriera. THOMAS CECCON 10 – 2 ori e un bronzo: è questo il bilancio strepitoso del veneto al termine di questi. Fa nulla il bronzo poi tolto nei 50 dorso, per via del ricorso vinto dall’americano Ress. L’azzurro nellamista con un tempo sotto ...