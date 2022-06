Nuoto, Benedetta Pilato manca la doppietta d’oro ai Mondiali, ma è esploso un fenomeno assoluto (Di sabato 25 giugno 2022) Niente doppietta per Benedetta Pilato ai Mondiali di Nuoto di Budapest. L’atleta pugliese è andata vicina a ripetere quanto fatto nei 100 rana di pochi giorni fa, ma sulla sua strada ha trovato questa volta un’ottima Ruta Meilutyte, che torna a toccare i fasti degli scorsi anni. Rimane un po’ di rimpianto per l’azzurra, in una gara corsa lontano dal suo record del mondo dello scorso anno, ma abbiamo la certezza che il suo talento è definitivamente sbocciato. L’atteggiamento di Benedetta a questo Mondiale è stato diverso a quello a cui ci aveva abituato in passato. L’esuberanza da adolescente è rimasta, questo è indubbio, ma pare aver imparato dalle passate esperienze, in primis da quei Giochi Olimpici in cui non è riuscita ad esprimersi. Una batosta che le è servita per maturare ben ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Nienteperaididi Budapest. L’atleta pugliese è andata vicina a ripetere quanto fatto nei 100 rana di pochi giorni fa, ma sulla sua strada ha trovato questa volta un’ottima Ruta Meilutyte, che torna a toccare i fasti degli scorsi anni. Rimane un po’ di rimpianto per l’azzurra, in una gara corsa lontano dal suo record del mondo dello scorso anno, ma abbiamo la certezza che il suo talento è definitivamente sbocciato. L’atteggiamento dia questo Mondiale è stato diverso a quello a cui ci aveva abituato in passato. L’esuberanza da adolescente è rimasta, questo è indubbio, ma pare aver imparato dalle passate esperienze, in primis da quei Giochi Olimpici in cui non è riuscita ad esprimersi. Una batosta che le è servita per maturare ben ...

Eurosport_IT : CHE CAPOLAVORO BENEDETTA!! ?????? La seconda medaglia per la 17enne tarantina arriva nei 50 rana ed l’Italia eguagli… - Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro e primato europeo per Gregorio Paltrinieri nei 1500sl a Budapest nell'ultima giornata dei Mondiali d… - Eurosport_IT : Che traguardo per l’Italia e per Benedetta: ma non è finita qui!! ???????? #FINABudapest2022 | #Budapest2022 | #Nuoto - OA_Sport : I Mondiali 2022 saranno ricordati, tra le altre cose, come l'affermazione definitiva di Benedetta Pilato - Nuotomania : DA -