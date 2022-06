Nucleare, Conte ribadisce il no: “I cittadini lo hanno rifiutato. Se e quando dalla ricerca arriveranno nuove soluzioni le valuteremo” (Di sabato 25 giugno 2022) “Il Nucleare di ultima generazione? Stiamo parlando di investire nella ricerca e siamo assolutamente favorevoli, ma al momento non si conoscono ancora tutte le ricadute sul piano pratico. I cittadini in Italia il Nucleare lo hanno rifiutato, però ragioniamo sulla ricerca, valutiamo quando avremo tutti i dati. Ci ragioneremo”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento al 51mo Convegno nazionale dei giovani imprenditori in corso a Rapallo. Parole che il leader di Italia Viva Matteo Renzi interpreta come un’apertura “Sono Contento delle parole di Conte sul Nucleare: ha dato due notizie. La prima è che apre al Nucleare e la seconda è che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) “Ildi ultima generazione? Stiamo parlando di investire nellae siamo assolutamente favorevoli, ma al momento non si conoscono ancora tutte le ricadute sul piano pratico. Iin Italia illo, però ragioniamo sulla, valutiamoavremo tutti i dati. Ci ragioneremo”. Così il presidente del M5s, Giuseppe, intervenendo in collegamento al 51mo Convegno nazionale dei giovani imprenditori in corso a Rapallo. Parole che il leader di Italia Viva Matteo Renzi interpreta come un’apertura “Sononto delle parole disul: ha dato due notizie. La prima è che apre ale la seconda è che ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Nucleare, Conte ribadisce il no: “I cittadini lo hanno rifiutato. Se e quando dalla ricerca arriveranno nuove soluz… - kijuyu : RT @fattoquotidiano: Nucleare, Conte ribadisce il no: “I cittadini lo hanno rifiutato. Se e quando dalla ricerca arriveranno nuove soluzion… - CastellinoLuigi : RT @fattoquotidiano: Nucleare, Conte ribadisce il no: “I cittadini lo hanno rifiutato. Se e quando dalla ricerca arriveranno nuove soluzion… - Loredan23086243 : RT @fattoquotidiano: Nucleare, Conte ribadisce il no: “I cittadini lo hanno rifiutato. Se e quando dalla ricerca arriveranno nuove soluzion… - SoniaLaVera : RT @fattoquotidiano: Nucleare, Conte ribadisce il no: “I cittadini lo hanno rifiutato. Se e quando dalla ricerca arriveranno nuove soluzion… -