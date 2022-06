Meteo, da domani arriva il super-caldo: quali i giorni più bollenti (Di sabato 25 giugno 2022) E’ atteso per domani, domenica 26 giugno, l’arrivo della terza ondata di calore che rischia di mettere in ginocchio mezza Italia, già alle prese con il problema siccità. Le temperature lieviteranno nei prossimi giorni fino a raggiungere punte di 40/42 gradi in gran parte della Campania. Meteo, da domani arriva il super-caldo Il vortice di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 giugno 2022) E’ atteso per, domenica 26 giugno, l’arrivo della terza ondata di calore che rischia di mettere in ginocchio mezza Italia, già alle prese con il problema siccità. Le temperature lieviteranno nei prossimifino a raggiungere punte di 40/42 gradi in gran parte della Campania., dailIl vortice di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: sereno min 32 max 31 - ElioLannutti : Le previsioni meteo per domenica 26 giugno - morena_faenza : RT @ilpost: Le previsioni meteo per domenica 26 giugno - ARS_Bologna : Previsioni per domani a Bologna: Massima di 36° C e minima di 21° C. #meteo #bologna #arsbologna #radioamatori - ilpost : Le previsioni meteo per domenica 26 giugno -