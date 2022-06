Madonna | un amplesso saffico sul palco | dopo il bacio Fuori controllo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) Situazionetrae la rapper Tokischa: la 63enne postar americana si è esibita al Terminal 5 di New York e il concerto per celebrare il mese del Gay Pride è rapidamente "degenerato" in una sorta di "a cielo aperto" sotto gli occhi tra il divertito, l'entusiasta e lo spiazzato dei telespettatori. Certo, Miss Ciccone non è nuova a simili provocazioni, e molti anzi hanno preso la trovata come una citazione del celeberrimocon Britney Spears agli MtvMusic Awards del 2003. Questa volta, però, sulle note della hit Hung up, Tokischa si è lasciata prendere la mano. La rapper 26enne si è abbassata microfono in mano all'altezza dell'inguime della matura collega, mimando un rapporto orale. A quel punto, in pochi ...