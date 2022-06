LIVE MotoGP, GP Olanda 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò il più rapido in FP3, 7° Bagnaia. Alle 13.30 le FP4 (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47 La nostra DIRETTA si interrompe qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle 13.30 per la quarta sessione di libere e per le qualifiche. 10.46 Ottimi riscontri sul giro secco e sul passo gara per Aprilia e per Quartararo, mentre Bagnaia ha fatto più fatica del previsto in questo turno. Pecco avrà comunque la possibilità di trovare la quadra tra FP4 e qualifiche. 10.44 Di seguito la top10 delle FP3: 1 41 A. ESPARGARO 1:32.164 2 20 F. QUARTARARO +0.002 3 12 M. VIÑALES +0.057 4 42 A. RINS +0.156 5 30 T. NAKAGAMI +0.191 6 72 M. BEZZECCHI +0.218 7 63 F. Bagnaia +0.276 8 43 J. MILLER +0.341 9 89 J. MARTIN +0.428 10 5 J. ZARCO +0.562 10.42 Primo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.47 La nostrasi interrompe qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle 13.30 per la quarta sessione di libere e per le qualifiche. 10.46 Ottimi riscontri sul giro secco e sul passo gara per Aprilia e per Quartararo, mentreha fatto più fatica del previsto in questo turno. Pecco avrà comunque la possibilità di trovare la quadra tra FP4 e qualifiche. 10.44 Di seguito la top10 delle FP3: 1 41 A. ESPARGARO 1:32.164 2 20 F. QUARTARARO +0.002 3 12 M. VIÑALES +0.057 4 42 A. RINS +0.156 5 30 T. NAKAGAMI +0.191 6 72 M. BEZZECCHI +0.218 7 63 F.+0.276 8 43 J. MILLER +0.341 9 89 J. MARTIN +0.428 10 5 J. ZARCO +0.562 10.42 Primo ...

