La frase di Calhanoglu che in pochi hanno notato Poi la retromarcia

(Di sabato 25 giugno 2022) Lapiù pesante di Hakanè forse passata inosservata. Nella sua intervista esplosiva a TivibuSpor, il cnetrocampista dell'Inter non ha solo puntato il dito contro Zlatan Ibrahimovic, ma ha messo nel mirino anche il suo stesso allenatore, Simone Inzaghi. Infatti secondo l'ex rossonero, la sconfitta nel Dderby che ha deciso lo scudetto, a suo dire sarebbe colpa proprio del mister nearazzurro: "L'Inter è molto più forte del Milan ma quella partita è cambiata al 75', sull'1-0 per noi, dopo che siamo stati sostituiti io e Perisic. L'allenatore ha contribuito alla sconfitta, gliel'ho anche detto". Per Inzaghi comunque tanti complimenti: "Una brava persona, capisce di calcio e sta molto vicino alla squadra. La sua insistenza è stata importante per la mia decisione di scegliere l'Inter". Parole pesanti che di fatto ...

Un messaggio, che arriva a poche ore dalle dichiarazioni di Hakan. Difficile capire se ... Ladel post, come al solito, mai banale: 'Il tempo è dalla mia parte'... 'Sono aperte le iscrizioni ai corsi di comunicazione tenuti dalla prestigiosa scuola fondata da. L'uomo che in una solaha buttato me.. su Inzaghi e sui 2 subentrati nel derby ...“Ci hanno battuto in un derby che è cambiato all’improvviso al 75esimo, dopo che Inzaghi ha sostituito me e Perisic. Eravamo avanti 1-0, poi è finita 2-1 per loro. L’allenatore ha contribuito a quella ...Hakan Calhanoglu circa un anno fa fu protagonista del passaggio all'Inter. Sui social intanto ogni sua dichiarazioni fa ancora discutere.