Il Napoli prepara l’assalto a un giocatore del Cagliari: i dettagli (Di sabato 25 giugno 2022) Il Napoli prepara l’assalto di mercato a un giocatore del Cagliari per rinforzare il centrocampo. Cagliari Nandez Napoli Il Napoli si muove sul mercato e pare abbia scelto un nuovo giocatore per dare man forte al centrocampo. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, si tratterebbe del giocatore del Cagliari Nahitan Nandez. Quest’ultimo ormai da mesi alimenta diverse voci di mercato e pare che ormai l’unica certezza sia la parenza dall’isola. Al momento pare non ci siano stati contati intensi ma solo un leggero interessamento che potrebbe diventare più reale nelle prossime settimane. All’interesse del Napoli si ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 giugno 2022) Ildi mercato a undelper rinforzare il centrocampo.NandezIlsi muove sul mercato e pare abbia scelto un nuovoper dare man forte al centrocampo. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, si tratterebbe deldelNahitan Nandez. Quest’ultimo ormai da mesi alimenta diverse voci di mercato e pare che ormai l’unica certezza sia la parenza dall’isola. Al momento pare non ci siano stati contati intensi ma solo un leggero interessamento che potrebbe diventare più reale nelle prossime settimane. All’interesse delsi ...

Pubblicità

FratellidItalia : RT @LuiRispoli: Mentre si prepara a inciuciare con l'ex 5S #DiMaio, per #Manfredi il Comune è si incapace di raccogliere i rifiuti ma la co… - LuiRispoli : Mentre si prepara a inciuciare con l'ex 5S #DiMaio, per #Manfredi il Comune è si incapace di raccogliere i rifiuti… - gui_sann : I temi più discussi a Napoli in queste settimane sono i panni stesi e le dichiarazioni di Briatore sulla pizza. Nel… - totofaz : @Michael19084 Pensa che per me potrebbe essere un vantaggio. Il Milan va a Empoli contro una squadra che prepara la… - klittle54 : RT @napolista: Toronto si prepara ad accogliere #Insigne: «Magnificent is coming» Sul CorMez. L’ex capitano del Napoli incontrerà i tifosi… -