Gualtieri come Raggi: la spiaggia Tiberis è ancora chiusa (Di sabato 25 giugno 2022) L’area attrezzata vicina al ponte Morcone doveva essere aperta il 15 giugno scorso, ma versa ancora in uno stato di degrado preoccupante Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 giugno 2022) L’area attrezzata vicina al ponte Morcone doveva essere aperta il 15 giugno scorso, ma versain uno stato di degrado preoccupante

Pubblicità

borghi_claudio : @gervasoni1968 Sei sopravvissuto (male) a un INCOMPETENTE come gualtieri, potresti sopravvivere anche a me. - romatoday : Trasporti in città, Gualtieri a 'Roma riparte' racconta come cambierà la mobilità - 2014Monaco : RT @LabParlamento: #ROMA; '#QUESTIONARIO DELLA #VERGOGNA' ALLE #FAMIGLIE CON #DISABILI Una sorta di recensione del #dolore. Come fossimo s… - scsnnocpt : @BrunoPolitics @ManlioOrioli @CarloCalenda @Azione_it Gradevole specchio riflesso, il punto qui non è Gualtieri ma… - Ricky_J71 : @mariolavia @christianrocca Articolo populista che potrebbe essere scritto da un 5* qualunque.Prima del problema al… -