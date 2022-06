GAZZETTA: Napoli arriva una buona notizia, Spalletti sorride (Di sabato 25 giugno 2022) Luciano Spalletti può sorridere, la sua punta di diamante resta a Napoli, secondo la GAZZETTA Osimhen non sarà ceduto. Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura di Napoli, che ha aperto un’inchiesta sul trasferimento di Victor Osimhen dal Lille nell’estate 2020. Già negli scorsi mesi il trasferimento di Osimhen, pagato circa 70 milioni di euro con l’inserimento di alcune contropartite, era stato oggetto di inchiesta da parte della giustizia sportiva sul caso plusvalenze. L’indagine si era conclusa con un nulla di fatto escludendo illeciti a carico del Napoli. Proprio il giocatore nigeriano, è stato al centro di alcune voci di mercato, il club azzurro ha sempre chiesto oltre 100 milioni per cederlo. Una cifra che è bastata a tenere lontane ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 giugno 2022) Lucianopuòre, la sua punta di diamante resta a, secondo laOsimhen non sarà ceduto. Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati da parte della Procura di, che ha aperto un’inchiesta sul trasferimento di Victor Osimhen dal Lille nell’estate 2020. Già negli scorsi mesi il trasferimento di Osimhen, pagato circa 70 milioni di euro con l’inserimento di alcune contropartite, era stato oggetto di inchiesta da parte della giustizia sportiva sul caso plusvalenze. L’indagine si era conclusa con un nulla di fatto escludendo illeciti a carico del. Proprio il giocatore nigeriano, è stato al centro di alcune voci di mercato, il club azzurro ha sempre chiesto oltre 100 milioni per cederlo. Una cifra che è bastata a tenere lontane ...

