**Energia: Conte, 'Consiglio Ue deludente, non si può aspettare autunno'** (Di sabato 25 giugno 2022) Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - L'esito del Consiglio europeo "é stato deludente, per quanto riguarda l'Energy recovery fund è stato rinviato ad ottobre che è una data lontanissima. Il Governo ha il pieno sostegno per continuare questa battaglia, temo che avremo bisogno di un Consiglio europeo straordinario". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando in collegamento con convegno dei Giovani imprenditori in corso a Rapallo. Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022) Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - L'esito deleuropeo "é stato, per quanto riguarda l'Energy recovery fund è stato rinviato ad ottobre che è una data lontanissima. Il Governo ha il pieno sostegno per continuare questa battaglia, temo che avremo bisogno di uneuropeo straordinario". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, parlando in collegamento con convegno dei Giovani imprenditori in corso a Rapallo.

