Pubblicità

sportli26181512 : Monza, Galliani vuole un attaccante ex Milan: Il Monza potrebbe essere la prossima destinazione di Patrick Cutrone,… - surfasport : ???? #CALCIOMERCATO - DESTRO ALL’EMPOLI ?? #MattiaDestro sarà un nuovo attaccante dell’ #Empoli ?? Al termine del suo c… - RadioSportiva : L'accordo da trovare tra Atalanta e Inter si aggira sui 15/20 milioni di euro. La volontà di Andrea Pinamonti, ques… - CicognaCMercato : ??? Il #Monza, viste le difficoltà ad arrivare a #Pinamonti, avrebbe spostato la sua attenzione su #Cutrone. L'attac… - serieApallone : ? COLPO EMPOLI ? ??? Mattia #Destro sarà il nuovo attaccante dell'#Empoli, arriva da svincolato e firmerà un contra… -

Calciomercato.com

... tornato al Wolverhampton dopo la stagione in prestito all'in Serie A: stando a quanto rivela il Corriere dello Sport, Galliani ha messo anche l'ex Milan in lista....Milan e Roma per arrivare a marzo con l'Inter in trasferta e i virtuali scontri diretti con... Ancora movimenti, invece, in attacco dove arriva in prestito dal Milan Lorenzo Colombo,... Empoli: un attaccante nel mirino della Spal, che pesca un olandese in Grecia Il Monza potrebbe essere la prossima destinazione di Patrick Cutrone, tornato al Wolverhampton dopo la stagione in prestito all’Empoli in Serie A: stando a quanto rivela il Corriere dello Sport, ...Con l'arrivo di Luka Jovic si raffredda anche la pista Andrea Pinamonti per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it però, il calciatore non ha deciso la sua ...