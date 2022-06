Cristiano Malgioglio, appello al sindaco di Napoli: “Una via per la Carrà” (Di sabato 25 giugno 2022) Malgioglio al “Napoli Pizza village” di RTL 102.5 e Radio Zeta: l’appello al sindaco Manfredi: “Una via per Raffaella Carrà” I fan di Malgioglio sono arrivati a Napoli alle prime ore di oggi. La città è stata presa letteralmente d’assalto: l’ennesimo successo del “Napoli Pizza village” targato RTL 102.5 e Radio Zeta. Le due radiovisioni stanno regalando ogni sera spettacoli live sul lungomare Caracciolo (gremito come non lo si vedeva da anni).Per Malgy è un’altra giornata da incorniciare. Stasera canterà dal vivo la sua nuova hit, “Sucu Sucu”, dinanzi a 200 mila persone (questa è la stima) giunte da ogni parte d’Italia. La Malgy, poi, farà un appello al sindaco Manfredi affinché a Napoli possa esserci ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 giugno 2022)al “Pizza village” di RTL 102.5 e Radio Zeta: l’alManfredi: “Una via per Raffaella” I fan disono arrivati aalle prime ore di oggi. La città è stata presa letteralmente d’assalto: l’ennesimo successo del “Pizza village” targato RTL 102.5 e Radio Zeta. Le due radiovisioni stanno regalando ogni sera spettacoli live sul lungomare Caracciolo (gremito come non lo si vedeva da anni).Per Malgy è un’altra giornata da incorniciare. Stasera canterà dal vivo la sua nuova hit, “Sucu Sucu”, dinanzi a 200 mila persone (questa è la stima) giunte da ogni parte d’Italia. La Malgy, poi, farà unalManfredi affinché apossa esserci ...

