Covid, altri 538 casi a Bergamo e 8.115 in Lombardia: 12 decessi (Di sabato 25 giugno 2022) Sono 538 i positivi al Covid-19 segnalati sabato 25 giugno in provincia di Bergamo, 8.115 in Lombardia a fronte di 38.508 tamponi, con un tasso di positività in calo al 21% (venerdì era al 22,9%). Negli ospedali lombardi, il numero dei ricoverati è in lieve calo nelle terapie intensive (-2, 15) e in aumento nei reparti (+13, 715). Sono 12 i decessi. Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 2.979 casi, a Brescia 977, a Como 436, a Cremona 209, a Lecco 282, a Lodi 151, a Mantova 340, a Monza e Brianza 748, a Pavia 470, a Sondrio 114 e a Varese 63.

