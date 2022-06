Con Severodonetsk ormai in pugno, la conquista del Donbass da parte della Russia è ormai questione di ore (Di sabato 25 giugno 2022) . Dopo l’ordine di ritirarsi dato da Volodymyr Zelensky alle truppe a difesa dell’ultima roccaforte ucraina nella regione, la situazione si fa sempre più pesante. E la lenta avanzata della macchina da guerra del Cremlino, malgrado qualche incertezza, ora punta sulla città di Lysychansk, gemella di Severodonetsk dalla quale la separa lo strategico fiume Severskij Donets, nell’oblast di Lugansk. L’area è bloccata da sud dalle forze armate russe e i tentativi di un’ipotetica difesa ucraina sono ridotti all’osso. Putin prova a coinvolgere la BieloRussia nel conflitto Come se non bastasse, le forze di Vladimir Putin hanno ripreso a martellare il nord e l’ovest dell’Ucraina. Bombe e missili, infatti, sono piovuti anche nella regione di Leopoli. Si tratta di attacchi che, per l’intelligence di Kiev, provengono dal territorio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 giugno 2022) . Dopo l’ordine di ritirarsi dato da Volodymyr Zelensky alle truppe a difesa dell’ultima roccaforte ucraina nella regione, la situazione si fa sempre più pesante. E la lenta avanzatamacchina da guerra del Cremlino, malgrado qualche incertezza, ora punta sulla città di Lysychansk, gemella didalla quale la separa lo strategico fiume Severskij Donets, nell’oblast di Lugansk. L’area è bloccata da sud dalle forze armate russe e i tentativi di un’ipotetica difesa ucraina sono ridotti all’osso. Putin prova a coinvolgere la Bielonel conflitto Come se non bastasse, le forze di Vladimir Putin hanno ripreso a martellare il nord e l’ovest dell’Ucraina. Bombe e missili, infatti, sono piovuti anche nella regione di Leopoli. Si tratta di attacchi che, per l’intelligence di Kiev, provengono dal territorio ...

