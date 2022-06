Calciomercato Napoli, intesa totale per Deulofeu: non si chiude per un motivo! (Di sabato 25 giugno 2022) Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa tra Napoli e Deulofeu sta vivendo una fase di stallo. Il giocatore spagnolo ha voglia di vestire la maglia azzurra ma il Napoli deve prima definire la posizione di Mertens. Mertens Napoli Deulofeu La trattativa ha subito una piccola frenata anche se le condizioni per chiudere non dovrebbero mancare. L’accordo con l’Udinese non dovrebbe essere un problema, vista la grande amicizia che lega De Laurentiis e Pozzo, e nemmeno la volontà del giocatore. Il dettaglio che frena la trattativa è la necessità di trovare una soluzione da parte della squadra azzurra per Dries Mertens. In questo momento entrambi giocatori si trovano a Barcellona in vacanza, in attesa di novità sul loro futuro. L’esterno dell’Udinese ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 giugno 2022) Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa trasta vivendo una fase di stallo. Il giocatore spagnolo ha voglia di vestire la maglia azzurra ma ildeve prima definire la posizione di Mertens. MertensLa trattativa ha subito una piccola frenata anche se le condizioni perre non dovrebbero mancare. L’accordo con l’Udinese non dovrebbe essere un problema, vista la grande amicizia che lega De Laurentiis e Pozzo, e nemmeno la volontà del giocatore. Il dettaglio che frena la trattativa è la necessità di trovare una soluzione da parte della squadra azzurra per Dries Mertens. In questo momento entrambi giocatori si trovano a Barcellona in vacanza, in attesa di novità sul loro futuro. L’esterno dell’Udinese ...

