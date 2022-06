Brad Pitt | confessione shock sulla sua malattia invalidante

(Di sabato 25 giugno 2022)è malato: oltre ad “avvertire” che tra poco la sua eccezionale carriera terminerà (sic!), ha raccontato alla celeberrima rivista CQ di avere una. Si tratta della prosopagnosia (dal greco pròsopon = “faccia”, agnosìa = “ignoranza”), che implica la sostanziale incapacità di riconoscere e ricordare le facce della gente, soprattutto dove ce n’è tanta (tipo le feste). Il divo due volte premio Oscar e protagonista di film come “Vi presento Joe Black”, “Sette Anni in Tibet”, “Intervista col Vampiro”, “Seven”, “Troy”, “Seven”, “Vento di passioni”, titoli che indiscutibilmente hanno fatto la storia del cinema, ha spiegato che non c’è ancora una diagnosi formale di questa, ma esiste. E’ un ...

L'attore ha parlato della difficoltà nel ricordare nuove persone e riconoscere i loro volti e di non avere mai avuto una diagnosi ufficiale da parte dei medici a cui si è ..., per un anno intero, ha creduto che nella sua tenuta in Francia si nascondesse un antico e prezioso tesoro. La verità è stata ...Brad Pitt è malato: oltre ad 'avvertire' che tra poco la sua eccezionale carriera terminerà (sic!), ha raccontato alla celeberrima rivista CQ di avere una malattia invalidante. Si tratta della prosopa ...Brad Pitt si apre a GQ lungo in un lungo racconto della sua vita professionale e privata, nelle pieghe di ciò che hanno rappresentato le sue ...