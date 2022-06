Blanco, dopo l’incidente il ricovero in ospedale: “Non sapete quanto soffro…” | Fan sconvolti (Di sabato 25 giugno 2022) Blanco è ricoverato in ospedale e dovrà prendersi un periodo di riposo, i fan sono preoccupati: cosa succede al vincitore di Sanremo? La notizia ha gettato nello sconforto tutti i suoi fan, specialmente coloro che non vedevano l’ora di poter assistere alla sua performance dal vivo. Come un fulmine a ciel sereno, Blanco ha pubblicato un reel su Instagram dove si mostra su un letto d’ospedale, con lo sguardo molto contrariato. I primi istanti del video hanno subito preoccupato i tantissimi fan dell’artista bresciano, che hanno immaginato un serio problema di salute. Blanco, il cui vero nome è Riccardo Fabbriconi, ha poi precisato nel reel di non stare molto bene e di avere bisogno di un periodo di riposo. Tuttavia, nel contenuto pubblicato su Instagram il vincitore dell’ultima ... Leggi su kronic (Di sabato 25 giugno 2022)è ricoverato ine dovrà prendersi un periodo di riposo, i fan sono preoccupati: cosa succede al vincitore di Sanremo? La notizia ha gettato nello sconforto tutti i suoi fan, specialmente coloro che non vedevano l’ora di poter assistere alla sua performance dal vivo. Come un fulmine a ciel sereno,ha pubblicato un reel su Instagram dove si mostra su un letto d’, con lo sguardo molto contrariato. I primi istanti del video hanno subito preoccupato i tantissimi fan dell’artista bresciano, che hanno immaginato un serio problema di salute., il cui vero nome è Riccardo Fabbriconi, ha poi precisato nel reel di non stare molto bene e di avere bisogno di un periodo di riposo. Tuttavia, nel contenuto pubblicato su Instagram il vincitore dell’ultima ...

