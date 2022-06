Arriva un secco ‘no’ per Alfonso Signorini: “Non mi interessa farlo” (Di sabato 25 giugno 2022) “Non mi interessa farlo”, Alfonso Signorini deve rinunciare a lei: Arriva un secco ‘no’ per la prossima edizione del GF Vip. Quanto vi manca il GF Vip? Come ogni anno, d’estate i principali programmi tv vanno in vacanza, per poi tornare in onda a settembre. E il reality di Alfonso Signorini è proprio una delle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 25 giugno 2022) “Non mi”,deve rinunciare a lei:unper la prossima edizione del GF Vip. Quanto vi manca il GF Vip? Come ogni anno, d’estate i principali programmi tv vanno in vacanza, per poi tornare in onda a settembre. E il reality diè proprio una delle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

ArenaSportiva1 : ???????????Fabio #Lucioni è un nuovo giocatore del #Frosinone. Il difensore italiano arriva prestito secco dal #Lecce. - Emmdido : ??ULTIMA ORA: Henderson approda al Nottingham Forrest Il portiere arriva dal Manchester United in prestito secco. - ildumba : @TeofiloSteven @eImudo Era prestito secco comunque, non lo presta più l'arsenal ora. Forse potrebbe venderlo se arr… - ArenaSportiva1 : ???????Tutto confermato: Henderson sarà un portiere del #nottinghamforest,arriva in prestito secco. - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Dean #Henderson approda al #NottinghamForrest! ?? Il portiere classe ‘97 arriva dal #ManchesterUnited i… -