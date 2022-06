Pubblicità

PESARO - Sembra un bollettino di guerra , la cronaca giornaliere del caldo rovente. Ogni giorno, nel Pesarese, solo per dissetare gli animali delle fattorie anche allevati allo stato brado si stima ...Più in generale, la battaglia in favore dell'ambiente si concentreràpiù all'interno dei supermercati e dei negozi di alimentari. Non consumare carne daintensivi, non consumare ... Allevamenti sempre più in sofferenza: adesso si fa la spola con le cisterne Ventilatori e doccette refrigeranti, a goccia per non sprecare acqua, che si attivano quando il termometro raggiunge una certa temperatura. Così si combatte la calura di questa estate anomala, almeno ...PESARO - Sembra un bollettino di guerra, la cronaca giornaliere del caldo rovente. Ogni giorno, nel Pesarese, solo per dissetare gli animali delle fattorie anche allevati allo stato brado si ...