WTA Bad Homburg 2022 | la finale sarà Andreescu-Garcia

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 giugno 2022) Cala il sipario sulla penultima giornata del WTA 250 di Bad. Sull’erba tedesca la prima semiin programma non si è giocata a causa del ritiro della rumena Simona Halep. La rumena avrebbe dovuto giocare contro la canadese Bianca, ma è stata fermata da un fastidio al collo. Un problema che non dovrebbe essere troppo grande, ma in vista di Wimbledon la precauzione è d’obbligo. “Mi dispiace essermi ritirata quest’oggi prima della mia semi– ha scritto Halep sui suoi profili social -. Sfortunatamente mi sono svegliata questa mattina con il collo bloccato e questo non mi permette di giocare al meglio delle mie abilità. Mi sono trovata molto bene a Bad Hamburg e mi sono divertita molto qui. Vorrei ringraziare gli organizzatori che hanno dato vita ad uno splendido torneo, uno dei migliori in cui ...