Verona | programmate tre amichevoli estive | date e avversarie

(Di venerdì 24 giugno 2022) L’Hellasha definito treche disputerà nel corso della sua preparazione. Gli scaligeri faranno tappa a Primiero San Martino di Castrozza per il ritiro precampionato dal 3 al 17 luglio e giocheranno tre partite. Tutte le gara andranno in scena presso il Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano, in provincia di Trento. Di seguito. Sabato 9 luglio, ore 17:00 – Hellasvs US Primiero Giovedì 14 luglio, ore 17:00 – Hellasvs HellasB Domenica 16 luglio, ore 17:00 – Hellasvs VirtusSportFace.

L'Hellas Verona ha definito tre amichevoli estive che disputerà nel corso della sua preparazione. Gli scaligeri faranno tappa a Primiero San Martino di Castrozza per il ritiro precampionato dal 3 al ... Questa la prima giornata della Serie A 2022/23: Fiorentina-Cremonese, Verona-Napoli, Juventus-Sassuolo, Lazio-Bologna, Lecce-Inter, Milan-Udinese, Monza-Torino, Salernitana-Roma, Sampdoria-Atalanta, ...