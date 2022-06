Usa, la Corte Suprema abolisce la sentenza sul diritto all’aborto (Di venerdì 24 giugno 2022) I giudici della Corte Suprema Usa hanno abolito il diritto all’aborto dopo quasi 50 anni, ora i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. “La Costituzione non conferisce il diritto all’aborto”. E’ quanto si legge nella sentenza della Corte Suprema che abolisce la Roe v. Wade. La decisione è stata presa da una Corte divisa, con 6 voti a favore e 3 contrari. La decisione non è stata unanime: 6 voti a favore e 3 contrari. “Tristemente, molte donne hanno perso oggi una tutela costituzionale fondamentale. Noi dissentiamo”. Lo affermano i giudici degli Usa liberal della Corte Suprema Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Stephen Breyer: i tre giudici ... Leggi su zon (Di venerdì 24 giugno 2022) I giudici dellaUsa hanno abolito ildopo quasi 50 anni, ora i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. “La Costituzione non conferisce il”. E’ quanto si legge nelladellachela Roe v. Wade. La decisione è stata presa da unadivisa, con 6 voti a favore e 3 contrari. La decisione non è stata unanime: 6 voti a favore e 3 contrari. “Tristemente, molte donne hanno perso oggi una tutela costituzionale fondamentale. Noi dissentiamo”. Lo affermano i giudici degli Usa liberal dellaSonia Sotomayor, Elena Kagan e Stephen Breyer: i tre giudici ...

