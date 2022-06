Ucraina, ultime notizie. Turchia, consenso tra le parti per corridoi grano (Di venerdì 24 giugno 2022) La Commissione Europea lavora a un ridisegno del funzionamento del mercato elettrico nell'Ue, in modo da sganciare il prezzo dell'elettricità da quello del gas, schizzato alle stelle con la guerra in Ucraina. A Kiev arriva una nuova fornitura di lanciarazzi Himars, mentre gli Usa si preparano a stanziare aiuti militari per altri 450 milioni. Il sindaco di Mariupol intanto denuncia: c’è il rischio di catastrofe epidemiologica. Sul versante della «guerra del grano», il blocco delle esportazioni cerealicole dall’Ucraina, la Turchia annuncia il raggiungimento di un «consenso» fra le parti per corridoi ad hoc per le vendite. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 giugno 2022) La Commissione Europea lavora a un ridisegno del funzionamento del mercato elettrico nell'Ue, in modo da sganciare il prezzo dell'elettricità da quello del gas, schizzato alle stelle con la guerra in. A Kiev arriva una nuova fornitura di lanciarazzi Himars, mentre gli Usa si preparano a stanziare aiuti militari per altri 450 milioni. Il sindaco di Mariupol intanto denuncia: c’è il rischio di catastrofe epidemiologica. Sul versante della «guerra del», il blocco delle esportazioni cerealicole dall’, laannuncia il raggiungimento di un «» fra leperad hoc per le vendite.

