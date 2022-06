Ucraina: Oms, 323 attacchi a sanità con 76 morti e 59 feriti (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale della sanità ha verificato altri 28 attacchi all'assistenza sanitaria in Ucraina. Al 24 giugno, nel Paese colpito dalla guerra salgono così a 323 i casi, verificatisi tra il 24 febbraio e il 19 giugno, con un bilancio di 76 morti e 59 feriti. Lo riferisce l'Oms via Twitter. "L'assistenza sanitaria non dovrebbe mai essere un obiettivo", ribadisce. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Milano, 24 giu. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale dellaha verificato altri 28all'assistenza sanitaria in. Al 24 giugno, nel Paese colpito dalla guerra salgono così a 323 i casi, verificatisi tra il 24 febbraio e il 19 giugno, con un bilancio di 76e 59. Lo riferisce l'Oms via Twitter. "L'assistenza sanitaria non dovrebbe mai essere un obiettivo", ribadisce.

