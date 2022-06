Traffico di gasolio di contrabbando ad Ardea: maxi sequestro per oltre 4 milioni (VIDEO) (Di venerdì 24 giugno 2022) La base era ad Ardea, in provincia di Roma, ma le ramificazioni dell’organizzazione dedita al contrabbando di gasolio erano in tutta Italia. Un’organizzazione che è stata scoperta e smantellata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato beni mobili e immobili per oltre 4 milioni di euro. Come veniva ‘gestito’ il Traffico di carburanti ad Ardea Il provvedimento, che è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura Repubblica, è arrivato alla fine di una serie di indagini portate avanti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia, coordinate dal II Gruppo di Roma. Tutto, in realtà, è partito da un controllo di routine a un deposito commerciale di carburanti. Ma è lì che è stato scoperto che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) La base era ad, in provincia di Roma, ma le ramificazioni dell’organizzazione dedita aldierano in tutta Italia. Un’organizzazione che è stata scoperta e smantellata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato beni mobili e immobili perdi euro. Come veniva ‘gestito’ ildi carburanti adIl provvedimento, che è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura Repubblica, è arrivato alla fine di una serie di indagini portate avanti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia, coordinate dal II Gruppo di Roma. Tutto, in realtà, è partito da un controllo di routine a un deposito commerciale di carburanti. Ma è lì che è stato scoperto che ...

