Torino | Joao Pedro sfuma | spunta Barrow per l’attacco

(Di venerdì 24 giugno 2022) Calciomercato: l’obiettivosta per accasarsi alla Salernitana, così i granata avrebbero puntato i riflettori suDopo settimane di trattative, ilsta per vederere l’obiettivoche si starebbe per accasare alla Salernitana. I granata, così, devono trovare un nuovo obiettivo pere i riflettori sarebbero stati puntati in casa Bologna. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, il d.s. Vagnati avrebbe virato su Musa. I rossoblù chiedono circa 15 milioni di euro, mentre ilsarebbe disposto ad arrivare a 10. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nonostante meeting e riunioni, ammiccamenti e avvicinamenti, alla fine la pista che doveva portarePedro alsembra essere svanita. Sull'attaccante brasiliano è infatti piombata con decisione la Salernitana che sembra avere in mano l'ex Cagliari. Senza perdere tempo, il club granata ha ...... la Salernitana avrebbe chiesto alla Juventus due esterni d'attacco: il croato Pjaca, appena rientrato dal, e l'olandese Akè, messosi in luce nell'under 23 bianconera.PEDRO NON ESCLUDE ...Nonostante meeting e riunioni, ammiccamenti e avvicinamenti, alla fine la pista che doveva portare Joao Pedro al Torino sembra essere svanita. Sull’attaccante brasiliano è infatti piombata con decisio ...Piazzate le bandierine, ora bisogna raccoglierle. La Salernitana in attacco ha fatto una scelta sul centravanti, di profilo internazionale: tiene tiepido Milik, che in realtà le è ...