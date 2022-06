Torino | Joao Pedro in stand-by | prima le cessioni

Pubblicità

Commenta per primo Dopo aver visto sfumare, con tutta probabilità,Pedro , ilè alla ricerca di alternative per il reparto offensivo. I granata sono molto interessati a Musa Barrow , attaccante classe 1999 di proprietà del Bologna . Tra il possibile ...Calciomercato: l'obiettivoPedro sta per accasarsi alla Salernitana, così i granata avrebbero puntato i riflettori su Barrow Dopo settimane di trattative, ilsta per vedere sfumare l'obiettivo ...Nonostante meeting e riunioni, ammiccamenti e avvicinamenti, alla fine la pista che doveva portare Joao Pedro al Torino sembra essere svanita. Sull’attaccante brasiliano è infatti piombata con decisio ...Piazzate le bandierine, ora bisogna raccoglierle. La Salernitana in attacco ha fatto una scelta sul centravanti, di profilo internazionale: tiene tiepido Milik, che in realtà le è ...