Tesla Cybertruck - Il design è stato finalizzato: la conferma di Musk (Di venerdì 24 giugno 2022) Elon Musk ha confermato che il design del Cybertruck è stato finalizzato: con questo annuncio, la Tesla può finalmente avviare le procedure per la produzione del veicolo, che dovrebbe quindi iniziare nel corso del 2023. Quattro anni per vedere il Cybertruck su strada. Il pick-up elettrico è stato svelato per la prima volta nel novembre del 2019 e la raccolta ordini si è subito aperta nonostante la data di consegna non fosse ancora nota. I clienti hanno dato fiducia alla Casa americana nonostante i numerosi ritardi e, soprattutto, la stessa Tesla ha dimostrato di aver voluto rivedere il progetto rispetto al concept originale: in occasione dell'apertura dalla Gigafactory in Texas, è stato infatti ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 giugno 2022) Elonhato che ildel: con questo annuncio, lapuò finalmente avviare le procedure per la produzione del veicolo, che dovrebbe quindi iniziare nel corso del 2023. Quattro anni per vedere ilsu strada. Il pick-up elettrico èsvelato per la prima volta nel novembre del 2019 e la raccolta ordini si è subito aperta nonostante la data di consegna non fosse ancora nota. I clienti hanno dato fiducia alla Casa americana nonostante i numerosi ritardi e, soprattutto, la stessaha dimostrato di aver voluto rivedere il progetto rispetto al concept originale: in occasione dell'apertura dalla Gigafactory in Texas, èinfatti ...

