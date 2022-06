Tennis: Wta Eastbourne, Giorgi ko in semifinale con Ostapenko (Di venerdì 24 giugno 2022) Eastbourne, 24 giu. -(Adnkronos) - Camila Giorgi esce di scena in semifinale nel torneo Wta 500 di Eastbourne (erba, montepremi 757.900 dollari). L'azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, cede alla lettone Jelena Ostapenko, numero 14 del ranking Wta e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e nove minuti. Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022), 24 giu. -(Adnkronos) - Camilaesce di scena innel torneo Wta 500 di(erba, montepremi 757.900 dollari). L'azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, cede alla lettone Jelena, numero 14 del ranking Wta e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un'ora e nove minuti.

Pubblicità

sportface2016 : #WtaEastbourne, stop in semifinale per #Giorgi: #Ostapenko domina in due set - Marialaura443 : Raga ma #Giorgi sta giocando con un succhiotto sul collo o sbaglio?! #tennis #supertennis #wta #wta500 #WTAEastbourne - SN4IFUN : ?? É una #Giorgi tutta all'attacco sull'erba inglese: la finale di #Eastbourne è a un passo! ?? In attesa della sfida… - RassegnaZampa : #Tennis Eastbourne, Giorgi travolge Tomova ed è in semifinale contro Ostapenko - Tennis_Ita : WTA 250 Eastbourne, il programma di venerdì 24 giugno: Giorgi sfida Ostapenko per un posto in finale -