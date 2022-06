Tempesta d'amore puntate tedesche, Max e Vanessa in crisi ma poi lui cambia vita (Di venerdì 24 giugno 2022) Grandi cambiamenti in arrivo per uno dei personaggi più apprezzati di Tempesta d'amore. Nelle puntate tedesche anche Max si troverà al centro dell'attenzione. Il giovane Richter, infatti, avrà modo di intraprendere un percorso di vita che non avrebbe mai immaginato di percorrere. Tutto avrà inizio per gioco e a dare l'input sarà proprio Vanessa. Tuttavia, prima di arrivare a questa grande svolta la coppia si ritroverà a dover affrontare una crisi, causata da una presunta gravidanza di lei! Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore: Vanessa crede di essere incinta Quando la saga di Maja e Florian sarà sul punto di concludersi, Vanessa e Max entreranno in ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 giugno 2022) Grandimenti in arrivo per uno dei personaggi più apprezzati did'. Nelleanche Max si troverà al centro dell'attenzione. Il giovane Richter, infatti, avrà modo di intraprendere un percorso diche non avrebbe mai immaginato di percorrere. Tutto avrà inizio per gioco e a dare l'input sarà proprio. Tuttavia, prima di arrivare a questa grande svolta la coppia si ritroverà a dover affrontare una, causata da una presunta gravidanza di lei! Anticipazionid'crede di essere incinta Quando la saga di Maja e Florian sarà sul punto di concludersi,e Max entreranno in ...

