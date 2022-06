Sindaco condannato per stalking | l’opposizione chiede le dimissioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I consiglieri di opposizione del Comune di Cesa (Caserta) chiedono ledelEnzo Guida,a due anni pere diffamazione ai danni della ex moglie. A dare notizia della condanna di Guida, esponente del Pd, una nota pubblicata su facebook del gruppo consiliare Uniti per Cesa, composto dai consiglieri Ernesto Ferrante, Amelia Bortone, Carmine Alma e Maria Verde, secondo cui “la particolare gravità dei reati commessi da Guida è incompatibile con il ruolo di. Le condotte persecutorie e diffamatorie poste in essere da Guida hanno una rilevanza pubblica. Non sono ‘cose private. In un momento storico in cui – prosegue la nota – viene riconosciuta la gravità delle condotte persecutorie perpetrate attraverso l’uso dei social network, ...