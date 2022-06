Serie A, ad agosto si giocherà solamente alle 18:30 e alle 20:45: il programma delle partite (Di venerdì 24 giugno 2022) In attesa che la Lega Serie A, il prossimo 30 giugno, comunichi anticipi e posticipi delle prime quattro giornate del campionato di Serie A 2022/2022, sono già stati resi noti gli slot orari. A causa del caldo che caratterizza la penisola, le partite si disputeranno alle ore 18:30 e 20:45. Inoltre, non si disputeranno mai più di due partite in contemporanea. In occasione dei primi quattro turni di campionato, le partite saranno spalmate su tre giorni. Di seguito lo schema completo. PRIMA GIORNATA SABATO 13 agosto 18:30 – 2 partite 20:45 – 2 partite DOMENICA 14 agosto 18:30 – 2 partite 20:45 – 2 partite LUNEDI 15 agosto 18:30 – 1 ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) In attesa che la LegaA, il prossimo 30 giugno, comunichi anticipi e posticipiprime quattro giornate del campionato diA 2022/2022, sono già stati resi noti gli slot orari. A causa del caldo che caratterizza la penisola, lesi disputerannoore 18:30 e 20:45. Inoltre, non si disputeranno mai più di duein contemporanea. In occasione dei primi quattro turni di campionato, lesaranno spalmate su tre giorni. Di seguito lo schema completo. PRIMA GIORNATA SABATO 1318:30 – 220:45 – 2DOMENICA 1418:30 – 220:45 – 2LUNEDI 1518:30 – 1 ...

Pubblicità

SkySport : #SerieA, le 4 giornate del mese di agosto ? Segui il commento LIVE su - Agenzia_Ansa : Arriva la prima arbitro in Serie A: è Maria Sole Ferrieri Caputi, da agosto verrà arruolata nel gruppo degli arbitr… - biscone69 : RT @annarosacosta: 26 Agosto 2019, prima di campionato: Inter-Lecce 4-0 (Brozovic, Sensi, Lukaku, Candreva). Il @Lecce_official è tornato i… - max_blue : RT @PercheCazzo: #calendario Perché stanno sorteggiando il calendario di serie A per la prossima stagione. Sarà un campionato interminabile… - vvlnapoli : Serie A, il Napoli debutta a Verona. La Salernitana ospita la Roma: La prima giornata è in calendario sabato 13 e d… -