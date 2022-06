Scoperto un batterio gigante visibile a occhio nudo | «Arriva a 2 centimetri | 5 000 volte in più rispetto agli altri batteri»

ilpost : Ecco a voi il 'Thiomargarita magnifica', il più grande batterio che sia mai stato scoperto. È lungo circa un centim… - OperaFisista : È stato scoperto un batterio visibile a occhio nudo - magnagnagne : Inizio seriamente a preoccuparmi... - valerio_doriano : ll batterio più grande mai scoperto - Marco_blc168 : ll batterio più grande mai scoperto -

Si tratta, come segnala un articolo del " National Geographic " del più grandemaiche sfida le leggi della biologia finora considerate un dogma e la cui scoperta, per gli ...La ricerca su Science È migliaia di volte più grande di altri microorganismi conosciuti: in Guadalupa è statoungigante, visibile persino ad occhio nudo. Gli studiosi: "Fatti i ...Il merito di questo eccezionale rilevamento, i cui esiti sono stati pubblicati sulla rivista “Science”, è degli esperti dello statunitense Lawrence Berkeley National Laboratory. Il “Thiomargarita magn ...Gli scienziati hanno scoperto il più grande batterio al mondo, che si presenta sotto forma di filamenti bianchi delle dimensioni di ciglia umane, in una palude di Guadalupe. Lo strano microrganismo, ...