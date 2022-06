Scandalo Selassié | Lulù bidonata per la seconda volta alla festa di compleanno | la delusione di lei

Pubblicità

ParliamoDiNews : Altro che scandalo al compleanno di Lulù Selassiè: la verità è un`altra #scandalo #compleanno #lulù #selassiè… - Enry972 : Se la notizia sul compleanno fosse vera non capisco quale sia lo 'scandalo Selassie'. Che ci fosse o meno gente che… - DovevoDirlo : @cantadaltavoce Mi piscio per i commenti: tutti contro i creatori del post ?????? com'è giusto che sia perché 1) che c… - panevinoeansia : RT @tarmablu: Ma vogliamo parlare del titolo 'Scandalo Selassie' ma tutto apposto? Che hanno fatto? Forse ucciso qualcuno? #jeru - tarmablu : Ma vogliamo parlare del titolo 'Scandalo Selassie' ma tutto apposto? Che hanno fatto? Forse ucciso qualcuno? #jeru -

Il party per il compleanno di Lulù Selassiè è diventato un "caso". Dopo la ricostruzione di the pipol gossip che parla - addirittura - di "", anche Fanpage ha chiesto informazioni all'hotel che ha ospitato il party, al manager delle sorelle e perfino ad Alex Belli . Il party di Lulù Selassiè: contattato l'hotel, il manager e Alex ...Proprio in merito alla serata campana, la pagina Instagram di The Pipol Gossip , ha parlato di uno persino d i "uno" e di un grande imbarazzo da parte dell'hotel che ha ospitato l'...