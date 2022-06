Parlare in corsivo: che cos'è il nuovo trend di TikTok - Magazine - quotidiano.net (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuove tendenze del linguaggio sui social media Il nuovo trend diffuso soprattutto tra i giovanissimi e su TikTok è quello di "Parlare in corsivo", anzi cörsiv" . Chi lo fa, utilizza le vocali chiuse e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Nuove tendenze del linguaggio sui social media Ildiffuso soprattutto tra i giovanissimi e suè quello di "in", anzi cörsiv" . Chi lo fa, utilizza le vocali chiuse e ...

fattoquotidiano : Incredibile che a parlare di poltrone sia uno che siede su quelle dei salotti televisivi dell’Arabia Saudita... (di… - LoScomodo_ : Niente acqua, niente aria condizionata, niente gas. Ovviamente niente critiche. Poi? Ci volete costringere pure a parlare in 'corsivo'? - razorblack66 : LA DECADENZA SPIEGATA FACILE @AlexGuidetti47 @iosoioevoi - misslovegood_ : RT @autoportante_: davvero gramellini ha fatto un articolo sul parlare in corsivo? - GabrieleCarrer : RT @igorghigo: Fenomeno parlare in corsivo. Prime reazioni: -