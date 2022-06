Paolo Banchero, chi è la prima scelta del Draft Nba: origini, nazionale, genitori e dove giocherà (Di venerdì 24 giugno 2022) Paolo Banchero è un giocatore di basket di origini italiane che dal prossimo anno giocherà in una delle squadre più importanti della Nba. Un orgoglio tutto italiano per un classe 2002 che non vede l’ora di vivere il suo sogno. Paolo Banchero, chi è: origini, nazionale e genitori Paolo Banchero è nato a a Seattle nel 2002 ma è originario dell’Italia. Ha il passaporto italiano dal febbraio del 2020, e pur parlando molto poco la nostra lingua, come ricorda il Corriere della Sera, non essendo mai stato in Italia, ha comunque origini italiane visto che i bisnonni paterni hanno radici liguri. Figlio di atleti avendo la madre americana Rhona Smith, che giocava nella massima lega femminile, la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 giugno 2022)è un giocatore di basket diitaliane che dal prossimo annoin una delle squadre più importanti della Nba. Un orgoglio tutto italiano per un classe 2002 che non vede l’ora di vivere il suo sogno., chi è:è nato a a Seattle nel 2002 ma è originario dell’Italia. Ha il passaporto italiano dal febbraio del 2020, e pur parlando molto poco la nostra lingua, come ricorda il Corriere della Sera, non essendo mai stato in Italia, ha comunqueitaliane visto che i bisnonni paterni hanno radici liguri. Figlio di atleti avendo la madre americana Rhona Smith, che giocava nella massima lega femminile, la ...

